الجواد “فاله زين” بطلاً لكأس نادي سباقات الخيل للسرعة

محمد الجليحي (الطائف)

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية الأسبوع الثامن من موسم سباقات الطائف، من خلال الحفلين الخامس عشر والسادس عشر اللذين أقيما يومي الجمعة والسبت، حيث تألف كل حفل من عشرة أشواط تنوعت في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهدت السباقات منافسات قوية وأشواطاً مثيرة بين الجياد، وكان من أبرزها في يوم الجمعة سباق كأس نادي سباقات الخيل للسرعة على مسافة 1200 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وظفر بالكأس الجواد “فاله زين” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام.

وفي سباقات يوم السبت افتتح اولى الأشواط الجواد ” فهري ” للمالك عمر سعدالمرشود وبتدريباته وبقيادة الخيال احمد الشرار، وفي ثاني الأشواط للأفراس أعمارالسنتين على مسافة 1400 متر حققت المركز الاول المهره ” انا الجنوبيه ” لإسطبل الجنوب وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال نواف الفيروز، وفي ختام أشواط يوم السبت خصص للخيل العربية للتكافؤ على مسافة 2000 متر وفيه حقق المركزالاول الجواد ” جوي دي اي مونتيغوت ” لإسطبل البحر وبتدريبات عثمان ال عثمان وبقيادة الخيال محمد الغريب .