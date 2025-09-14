أمير الكويت ووزير الداخلية يستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني

البلاد (الكويت)
استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ونقل سمو وزير الداخلية في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– وتمنياتهما لسموه ولدولة الكويت حكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.
وأعرب سمو أمير الكويت خلال الاستقبال عن بالغ تقديره لقيادة المملكة، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة ودولة الكويت، وما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة والتعاون.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
فيما حضره من الجانب الكويتي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعدد من كبار المسؤولين.
ونقل سمو وزير الداخلية في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– وتمنياتهما لسموه ولدولة الكويت حكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.
وأعرب سمو أمير الكويت خلال الاستقبال عن بالغ تقديره لقيادة المملكة، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة ودولة الكويت، وما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوة والتعاون.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
فيما حضره من الجانب الكويتي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعدد من كبار المسؤولين.