أشاد بالمرونة والتنوع.. صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يتقدم بثبات في مسار رؤية 2030

البلاد (جدة)

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الاقتصادي الذي حققته المملكة؛ ما يرسّخ مكانتها كاقتصاد متنوع ومرن، مؤكدًا أن مسار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية مكّن من تجاوز التحديات العالمية، واستمرار تقدم السعودية بثبات في تحقيق أهداف رؤيتها 2030.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أمين ماتي، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ظل قويًا، مدفوعًا بنمو قوي للأنشطة غير النفطية، مشيرًا إلى انخفاض الترابط المباشر بين الإيرادات النفطية والنشاط الاقتصادي، ووجود احتياطيات مالية قوية. كما نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتجاوز عدد السياح المستهدف لعام 2030، وانخفاض نسب البطالة والتضخم إلى أدنى مستوياتها.

ويُجمع خبراء الاقتصاد على أن هذه المؤشرات الإيجابية، تعكس فعالية السياسات المالية والاقتصادية، التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات تنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا.