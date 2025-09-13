جمعية” أُسر” توقع اتفاقية تعاون مع فندق نوفوتيل الصحافة

الغربي: الاتفاقية امتدادًا للشراكة الناجحة والمثمرة مع “نوفوتيل”

– عرب: فخورون بأن نكون جزءًا من نجاحات “أُسر” ومبادراتها

البلاد (الرياض)

وقّعت جمعية الأسر الاقتصادية “أُسر” اليوم؛ اتفاقية تعاون مع فندق نوفوتيل الصحافة في مدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن فالح الغربي، ومالكة فندق نوفوتيل الصحافة رجا عرب.

وأكد رئيس مجلس إدارة “أسر” ناصر بن فالح الغربي؛ أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة والمثمرة مع فندق نوفوتيل الصحافة، الذي كان وما يزال شريكًا داعمًا وممكنًا للجمعية في مسيرتها التنموية تحقيقًا لمستهدفات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله، مشيرًا إلى أن التعاون الموثّق اليوم سيسهم في دعم برامج الجمعية المستقبلية وتعزيز حضورها المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030” لتنمية القطاع غير الربحي.

من جانبها، أعربت رجا عرب مالكة فندق نوفوتيل الصحافة؛ عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية، مؤكدة أن الشراكة مع جمعية “أُسر”، يعكس التزام الفندق بدعم المبادرات المجتمعية الرائدة، قائلةً: نحن فخورون بأن نكون جزءًا من نجاحات الجمعية ومبادراتها التي تخدم المجتمع والوطن، وهذا واجب وطني على القطاع الخاص؛ ونتطلع لاحتضان المزيد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والشراكات المثمرة مع الجمعية في المستقبل.

وسلّم رئيس مجلس إدارة “أسر” ناصر بن فالح الغربي على هامش مراسم توقيع، العضوية الفخرية لـ”رجا عرب” مالكة فندق نوفوتيل الصحافة؛ تقديرًا لدورها في دعم أنشطة الجمعية، وعضوية الجمعية العمومية للأستاذة حصة المزروع المدير التنفيذي للفندق، تأكيدًا لحرص الجمعية على استقطاب الكفاءات والقيادات المجتمعية.

يذكر أن فندق نوفوتيل الصحافة؛ احتضن عددًا من الفعاليات النوعية لجمعية الأسر الاقتصادية “أُسر”، التي من أبرزها حفل سحور “أُسر” السنوي رمضان الماضي، وحفل إطلاق استراتيجية الجمعية 2025 – 2030 الذي أقيم مؤخرًا.