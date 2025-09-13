الرياضة

تعرف على تشكيل القادسية المتوقع أمام الهلال

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      13 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

يسعى الإسباني ميشيل غونزاليس مدرب القادسية؛ لحصد نقاط مواجهته القوية، التي ستجمعه مساء اليوم السبت مع الهلال على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

ومن المتوقع أن يدخل القادسية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوين كاستيليس
خط الدفاع: محمد أبو الشامات، جهاد ذكري، ناتشو فيرنانديز، غاستون ألفاريز، ياسر الشهراني
خط الوسط: ناهيتان نانديز، مصعب الجوير، كاميرون بويرتاس
خط الهجوم: كينيونيس، ماتيو ريتيغي
ويبحث القادسية، عن الفوز بمباراة الفريق القادمة أمام نظيره الهلال، وذلك من أجل مواصلة النتائج الجيدة خلال مسابقة دوري روشن للمحترفين، في ظل الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الموسم الحالي.
وكان القادسية قد تغلب في المباراة الأولي أمام نظيره النجمة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

