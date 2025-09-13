تعرف على تشكيل القادسية المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: كوين كاستيليس

خط الدفاع: محمد أبو الشامات، جهاد ذكري، ناتشو فيرنانديز، غاستون ألفاريز، ياسر الشهراني

خط الوسط: ناهيتان نانديز، مصعب الجوير، كاميرون بويرتاس

خط الهجوم: كينيونيس، ماتيو ريتيغي

ويبحث القادسية، عن الفوز بمباراة الفريق القادمة أمام نظيره الهلال، وذلك من أجل مواصلة النتائج الجيدة خلال مسابقة دوري روشن للمحترفين، في ظل الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان القادسية قد تغلب في المباراة الأولي أمام نظيره النجمة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.