تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية

البلاد (جدة) تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب المملكة أرينا مساء اليوم السبت؛ حيث يلتقي الهلال مع ضيفه القادسية في قمة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين. يسعى “الزعيم” لمواصلة انتصاراته ومطاردة الاتحاد المتصدر.

وسيعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على تشكيلته الأساسية القوية، مدعمًا خط الهجوم بالثلاثي” أروين نونيز مهاجمًا صريحًا، وسالم الدوسري جناحًا أيمن، مالكوم دي أوليفيرا جناحًا أيسر. التشكيل المتوقع للهلال ضد القادسية حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: متعب الحربي – خاليدو كوليبالي – علي البليهي – جواو كانسيلو. خط الوسط: روبين نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ناصر الدوسري. خط الهجوم: سالم الدوسري – داروين نونيز – مالكوم دي أوليفيرا. ومن المتوقع أن تحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل امتلاك الفريقين لأسماء لامعة. ويسعى الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بينما يطمح القادسية لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.