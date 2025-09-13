الرئيسية
النصر والهلال يتصارعان على “ماتياس” البرازيلي
الرياضة

النصر والهلال يتصارعان على “ماتياس” البرازيلي

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      13 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت ميديا برازيلية، أن نادي النصر دخل في منافسة قوية مع غريمه التقليدي الهلال؛ للتعاقد مع المهاجم الشاب ريكاردو ماتياس، البالغ من العمر 19 عامًا، لاعب إنترناسيونال البرازيلي.

وينتهي عقد ماتياس مع النادي البرازيلي في ديسمبر 2028، ويسعى إنترناسيونال للحصول على 25 مليون يورو للتخلي عن لاعبه، رغم أن قيمته السوقية الحالية تُقدَّر بـ7 ملايين يورو فقط.

بدأ ريكاردو ماتياس مسيرته الكروية في أكاديمية إنترناسيونال، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول الموسم الماضي.

على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي، تسمح القوانين للأندية بالتسجيل للاعبين دون 21 عامًا حتى 23 سبتمبر الجاري، ما يجعل ماتياس هدفًا محتملاً لكلا الناديين.

