القوات الجوية تستعدّ للتألق في اليوم الوطني بمظهر جديد

البلاد (جدة)

اكتست طائرات القوات الجوية المُشارِكة في احتفالات وزارة الدفاع في اليوم الوطني الـ95، الموافق 23 سبتمبر الجاري، طلاءً ومظهراً جديداً مُتِمّةً استعداداتها للتحليق والإبداع في سماء الوطن.

ووثق مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، عمليات التجهيز والطلاء للطائرات المقاتلة في منشأة تابعة للهيئة العامة للصناعات العسكرية “سامي”.

وتم طلاء الطائرات عدة طبقات، قبل أن تتشح باللونين الأبيض والأزرق، وطُبع على هيكلها السيفان والنخلة، وعَلَم المملكة، وشعار رؤية 2030، والرقم (95)، وظهرت الطائرات في الأخير بأبهى حلّة مستعِدةً للتحليق فوق هام السحب.

وتُجري طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة تابعة لوزارة الدفاع في 23 سبتمبر من كل عام، عروضاً جوية في معظم مناطق المملكة، احتفاءً باليوم الوطني الذي يوافق يوم توحيد البلاد وإعلانها “المملكة العربية السعودية” عام 1932م.