الخليج يعبر الفيحاء بثلاثية في” روشن”

واصل فريق الخليج انطلاقته المميزة هذا الموسم، ونجح في التغلب على فريق الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين