الخليج يعبر الفيحاء بثلاثية في” روشن”

فيما جاء الهدف الثالث للخليج عن طريق باولو فيرنانديز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى النقطة السادسة في وصافة الترتيب خلف الاتحاد المتصدر، بينما جاء نادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.
جوشوا كينق يفتتح أهداف اللقاء لصالح الخليج أمام الفيحاء#الخليج 1 × 0 #الفيحاءpic.twitter.com/13AZaxWnh6#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_الفيحاء | #الخليج_الفيحاء@Khaleejclub | @AlfayhaSC | @SPL https://t.co/X90emtxmCQ
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 13, 2025
الهدف الثاني للخليج '.64 من اللاعب #ديميتريوس .pic.twitter.com/fGp1tq9Mr9 #الخليج 2 × 0 #الفيحاء#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_الفيحاء | #الخليج_الفيحاء@Khaleejclub| @AlfayhaSC| @SPL https://t.co/ClLWHPDQWU
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) September 13, 2025