الرياضة

الخليج يعبر الفيحاء بثلاثية في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      13 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
واصل فريق الخليج انطلاقته المميزة هذا الموسم، ونجح في التغلب على فريق الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين

افتتح جوشوا كينج  أهداف الخليج في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من ضربة رأسية رائعة، فيما أضاف ديميتريوس كوربيليس الهدف الثاني من رأسية قوية سكنت شباك الفيحاء.
فيما جاء الهدف الثالث للخليج عن طريق باولو فيرنانديز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى النقطة السادسة في وصافة الترتيب خلف الاتحاد المتصدر، بينما جاء نادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *