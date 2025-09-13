التعاون يخطف فوزًا صعبًا من الأخدود

البلاد (جدة)
حقق فريق التعاون فوزا صعبا على مضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.
سجل للتعاون موسى بارو في الدقيقة 15، ثم أضاف روجير مارتينيز الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 28.
وقلص بلاز كرامر الفارق لصالح الأخدود في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، فيما عادل كونتير النتيجة في الدقيقة 57، ليعيد المباراة لنقطة البداية.
وخطف المتألق موسى بارو هدف الفوز للتعاون في الدقيقة 65 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، أودع التعاون أول 3 نقاط في رصيده، وحل في المركز العاشر، فيما جاء الأخدود في المركز الثامن عشر والأخير دون نقاط.
موسى بارو يفتتح أوّل أهداف التعاون هذا الموسم ويمنح فريقه التقدّم على الأخدود#الأخدود 0 × 1 #التعاونpic.twitter.com/67Hry9WAwa#صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_التعاون | #الاخدود_التعاون@ALAKHDOUD | @AltaawounFC | @SPL https://t.co/EpZB62e8NJ
روجير مارتينيز يضاعف النتيجة للتعاون أمام الأخدود بعد تمريرة مميزة من موسى بارو#الأخدود 0 × 2 #التعاونpic.twitter.com/n4oi8iyOqI#صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_التعاون | #الاخدود_التعاون@ALAKHDOUD | @AltaawounFC | @SPL https://t.co/knvqck4NZW
بلاز كرامر يقلّص الفارق للأخدود أمام التعاون#الأخدود 1 × 2 #التعاونpic.twitter.com/eGSbYFBJXf#صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_التعاون | #الاخدود_التعاون@ALAKHDOUD | @AltaawounFC | @SPL https://t.co/fLEXfWgNxi
الهدف الثاني للأخدود في تعديل النتيجة.#الأخدود 2 × 2 #التعاونpic.twitter.com/8dZ3BVtssI #صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_التعاون | #الاخدود_التعاون@ALAKHDOUD | @AltaawounFC| @SPL
تصميم: @AnasAlsulami https://t.co/gl1ik5Reeq
