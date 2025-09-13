الرياضة

التعاون يخطف فوزًا صعبًا من الأخدود

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      13 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق  فريق التعاون فوزا صعبا على مضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

سجل للتعاون موسى بارو في الدقيقة 15، ثم أضاف روجير مارتينيز الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 28.

وقلص بلاز كرامر الفارق لصالح الأخدود في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، فيما عادل كونتير النتيجة في الدقيقة 57، ليعيد المباراة لنقطة البداية.

وخطف المتألق موسى بارو هدف الفوز للتعاون في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، أودع التعاون أول 3 نقاط في رصيده، وحل في المركز العاشر، فيما جاء الأخدود في المركز الثامن عشر والأخير دون نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *