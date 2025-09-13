التعادل الإيجابي يخيم على قمة الهلال والقادسية

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي لقاء القمة الذي جمع الهلال وضيفه القادسية بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل يونسو باه هدف التقدم للقادسية في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ياسين بونو.

تصدى كاستليس حارس القادسية لـ5 تسديدات منها 4 من داخل منطقة الجزاء؛ ليحرم الهلال من تعديل النتيجة في الشوط الأول، إلا أن الأوروجوياني داروين نونيز قص شريط أهداف الهلال مع بداية الشوط الثاني؛ ففي الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من مالكوم من الناحية اليمنى، حولها نونيز إلى شباك القادسية معلنًا عن هدف التعادل.

إلا أن كينونيس رد سريعًا بالهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 50.

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 71، بعد عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو بعد تدخل قوي على مالكوم، أسكنها روبن نيفيز في شباك القادسية في الدقيقة 73.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الرابع، وهو نفس رصيد القادسية في المركز الثالث.