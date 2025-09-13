الأهلي يفاضل بين إنجليزي وألماني مديرًا رياضيًا

عادل رشيد (جدة)
علمت” البلاد” من مصادرها الخاصة، أن شركة النادي الأهلي تسعى للتعاقد مع مدير رياضي خلفًا للويلزي لي كونجيرتون، الذي تم إنهاء عقده نهاية الموسم الماضي.
وأكدت مصادر” البلاد” أن المرشحين لهذا المنصب؛ من بينهم الإنجليزي دان أشورت، الذي يمتلك خبرة طويلة؛ حيث عمل مديراً لتطوير النخبة في الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، كما تولى منصب” قيادة إستراتيجية الأداء العالي في الاتحاد الانجليزي، وأيضاً عمل مديراً رياضياً في ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل الإنجليزيين، وتولى الإدارة الفنية” ألبيون وبرايتون وهوف ألبيون ووست بروميتش”وذكرت ذات المصادر أن الألماني مايكل زورك مرشح أيضا لتولي المنصب. الألماني كانت آخر محطاته في نادي دورتموند؛ حيث تدرّج كلاعب ومن ثمّ شغل منصب مدير كرة القدم منذ عام 1998 إلى 2005؛ ليصبح بعدها مديراً رياضياً حتى عام 2022، وحاليًا عضو مجلس شركة اديسو اس اي.
ويعد مايكل زورك أحد أبرز الأسماء في تاريخ نادي دورتموند الألماني؛ لتحقيقة عدداً من البطولات كلاعب.
وأكّد ذات المصادر بأنّ هناك اسماً آخر، ربما يتم التفاوض معه من قبل شركة النادي الأهلي، وذلك في حال عدم التوصل لاتفاق مع الألماني أو الإنجليزي.
تأتي هذه الخطوة من قبل شركة النادي الاهلي لعمل منظومة متكامله يستطيع النادي من خلالها المحافظة على مكتسباته، واستمرار تطوير العمل داخل النادي، و تواجده في منصات البطولات.