إنزاغي يطلب والآسيوي يرفض

هاني البشر (الرياض)

كشفت مصادر صحيفة “البلاد” أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أجبر مدرب نادي الهلال سيموني إنزاغي على أقامة المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الدحيل القطري على ملعب المباراة في المملكة ارينا بعد غد الاثنين .

وعلمت ” البلاد ” عن طلب مدرب الهلال سيموني إنزاغي أن يكون المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة في نادي الهلال بالعريجا؛ ما دعا الاتحاد الاسيوي لرفض طلب الهلال.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد التمارين الرسمية والمؤتمرات الصحفية للقمة الآسيوية المرتقبة، التي تجمع الهلال بضيفه الدحيل القطري، والمقررة في تمام التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من الشهر الجاري، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الاولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؛ إذ تقرر انعقاد المؤتمر الصحفي للفريقين في قاعة المؤتمرات الملحقة باستاد المملكة أرينا مساء يوم الاثنين بداية بمدرب الدحيل، وأحد نجوم فريقه في القائمة الأساسية؛ وفقاً للائحة المسابقة، يليه مباشرة مؤتمر مدرب فريق نادي الهلال.

كما تقرر أن يؤدي فريق الدحيل مرانه الرسمي على ملعب المملكة أرينا، على أن يكون تدريب فريق الهلال على ملعب النادي.

يذكر أن كافة العمليات المصاحبة للمباراة تنطلق يوم الاثنين، بداية بالاجتماع التنسيقي، الذي يترأسه مراقب المباراة .