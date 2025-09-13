إجراء عملية جراحية ناجحة باستخدام تقنية الروبوت الجراحي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز

البلاد (جدة)

نجح فريق جراحة الكبد في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في إجراء عملية جراحية، وذلك باستخدام تقنية الروبوت الجراحي المتقدمة، والتي توفر دقة عالية وتقلل من المخاطر، مما يسرّع عملية تعافي المريض.

وكانت المريضة، وهي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من مضاعفات خطيرة بعد عملية سابقة لاستئصال المرارة في مستشفى آخر. وتسببت المضاعفات في ضيق شديد بالقنوات الصفراوية، مما أدى إلى تدهور حاد في وظائف الكبد واصفرار الجسم.

وكشف البروفيسور مراد الجفري، رئيس قسم الجراحة، أن الفحوصات بيّنت وجود انفصال كامل في القنوات الصفراوية، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلاً، باستخدام الروبوت الجراحي، تمكن الفريق من إعادة توصيل القنوات الصفراوية بدقة متناهية.

وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت المريضة من المستشفى بعد ثلاثة أيام فقط، وهي بصحة جيدة ويعكس الإنجاز الطبي، الكفاءة العالية والخبرة المتميزة للكوادر الطبية في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، وقدرتهم على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.