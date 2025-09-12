رابطة الدوري السعودي تؤكد معايير جوائز الأفضلية لموسم 2025–2026

البلاد (جدة) أعادت رابطة الدوري السعودي للمحترفين التأكيد على الضوابط والمعايير لاختيار جوائز الأفضلية الشهرية المقدمة من روشن وجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2025–2026، كما سبق الإعلان عنها ضمن توجه يرسخ النزاهة ويرفع حدة التنافس ويحفز اللاعبين والمدربين على تقديم أفضل مستوياتهم طوال الموسم.

ويستمر الفريق الفني المشرف على التقييم والذي يتكون الفريق من خمسة خبراء وهم: تركي السلطان (العضو المقرر) وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ومناف أبو شقير وعبيد الله العيسي. وكما تم ذكره مسبقًا فالمعايير المعتمدة تشمل آلية احتساب نقاط أفضل حارس وأفضل لاعب واعد وهي حصر على اللاعبين السعوديون والمواليد وأفضل لاعب سعودي وأفضل لاعب في الموسم الرياضي وأفضل مدرب وكما تشمل تفاصيل آلية الترشح للجوائز. كما قد تم تسليم جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025 كون أن الفائزون يسلمون جوائزهم خلال أول مباراة تقام على أرض أنديتهم وقد تسلم الجائزة في الجولة الأولى كابتن نادي الهلال الاعب سالم الدوسري والحاصل على جائزة أفضل لاعب سعودي قبل بداية مباراة فريقه الهلال ضد نادي الرياض وكذلك تم تسليم جائزة القفاز الذهبي لحارس نادي القادسية الحارس كوين كاستليس وجائزة أفضل لاعب صاعد للاعب مصعب الجوير خلال مباراة فريقهما القادسية ضد نادي النجمة. وسيتم تسليم بقية الجوائز خلال الجولة الثانية حيث سيتم تسليم جائزة أفضل لاعب لكابتن نادي الاتحاد اللاعب كريم بنزيما وجائزة أفضل مدرب للمدرب لوران بلان خلال مباراة الاتحاد والفتح وهي أول مباراة على أرضهم في دوري روشن السعودي وكذلك جائزة الحذاء الذهبي لكابتن نادي النصر اللاعب كريستيانو رونالدو والتي سيستلمها خلال مباراة النصر والخلود وهي كذلك أول مباراة على أرض فريقه. وتأتي جوائز الأفضلية الشهرية المقدمة من روشن وجوائز الأفضل للموسم الرياضي كاعتراف من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالإنجاز وسعيًا منها لتحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم أفضل ما لديهم مما يعود بالنفع على كرة القدم السعودية.