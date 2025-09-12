الرياضة

دوري يلو| جدة والبكيرية يكسبان الجبيل والعروبة

البلاد (جدة)

تغلب فريق جدة على مضيفه الجبيل 1/3 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن الجولة الأولى لمنافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

خطف حسين النخلي هدف الجبيل الأول بالدقيقة 14، وأدرك بون فليس التعادل لجدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

بعدها أضاف اللاعب جواد أمين الهدف الثاني لجدة، في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم جدة 1/2.
في الشوط الثاني، بحث الجبيل عن إدراك التعادل إلا أن جواد أمين حسم المواجهة بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالدقيقة 54؛ ليحصد جدة أولى 3 نقاط في دوري يلو بالموسم الحالي.

وفي المواجهة الثانية، كسب البكيرية ضيفه العروبة بهدف دون مقابل جاء في آخر لحظات المباراة بالدقيقة 94، وسجله فرناندو بينيرو برأسية رائعة أهدى بها نقاط المباراة لفريقه في بداية مشواره بالبطولة.

وانتهت مباراة العدالة والرائد بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، ليضع كل فريق أول نقطة في رصيده.

