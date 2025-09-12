تحت رعاية ولي العهد..نائب أمير مكة المكرمة يتوج الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الطائف)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أقيم اليوم الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي ينظِّمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان سباقات الهجن في محافظة الطائف.
وتوج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين، إذ شهد اليوم الختامي إقامة أربعة أشواط، على مسافة 6 كيلومترات، شاركت بها نخبة من المطايا، والبالغ عددها ( 100 مطية) وسط تنافسٍ كبير بين ملاك الهجن المحليين والدوليين، حيث تم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة للحفل الختامي.
وقال سموه في تصريح صحفي:” إن رعاية سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- للحفل الختامي لهذا المهرجان الكبير يؤكد حرصه ودعمه المستمر للقطاع الرياضي بشكل عام، واهتمامه برياضة الهجن العريقة، بوصفها موروثاً أصيلاً يُجسّد جانبًا من ثقافة المملكة العربية السعودية، وتُعد خير تتويجٍ للرياضيين عامةً، ومحبي هذه الرياضة خاصةً، كما أتقدم بالشكر الجزيل لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على حضوره الحفل وتتويجه للفائزين”.
وقد فازت بالشوط الأول المطية “سياف” فئة زمول عام لمالكها السعودي محمد جارالله المري، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما فازت بالشوط الثاني المطية “مبهوج” فئة زمول مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما حازت المطية “اريام” فئة حيل عام لمالكها القطري فاران عتيق المري على لقب الشوط الثالث، وجائزة مالية تبلغ مليون و500 ألف ريال وسيف، فيما تفوقت بالشوط الرابع المطية “نشبه” فئة حيل مفتوح لهجن الشحانية من قطر، وظفرت بجائزة مالية قدرها مليون و500 ألف ريال وسيف.
يشار إلى أن المهرجان قد انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري، وشهد إقامة 249 شوطًا، للفئات (مفاريد، وحقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، وحيل، وزمول).
