الشباب يستعيد الثقة بنقاط الحزم

استعاد فريق الشباب الثقة من جديد بعدما نجح في التغلب على نظيره الحزم بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأت المباراة بإثارة كبيرة، حيث حصل لاعب الحزم أحمد النخلي على بطاقة صفراء في الدقيقة 12، تلتها بطاقة أخرى لزميله عبدالعزيز الحربي في الدقيقة 17.
وفي الدقيقة 32 تلقى النخلي البطاقة الحمراء؛ ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، ما زاد من صعوبة المواجهة على الضيوف.
حاول مدرب الحزم تعديل الأوضاع سريعاً، فأجرى تبديلاً في الدقيقة 39 بدخول سعود الراشد بدلاً من عبدالرحمن الخيبري.
وعلى الجانب الآخر، دفع مدرب الشباب باللاعب همام الهمامي في الدقيقة 63 بديلاً للوافد الجديد ياسين عدلي.
جاء هدف اللقاء للفريق الشبابي في الدقيقة 64، بعدما تمكن النجم البلجيكي يانيك كاراسكو من تسجيل هدف المباراة الوحيد، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
هذا الفوز منح الشباب أول 3 نقاط في رصيده؛ ليرتقي إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.
كاراسكو يهزّ شباك الحزم ويمنح الشباب الهدف الأول ⚡⚽️ pic.twitter.com/PvFfTOPJbf
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 12, 2025