الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر إعلان نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بأغلبية ساحقة

منذ ٢ ساعات
القراءة الصوتية
واس (نيويورك)
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بأغلبية ساحقة على إعلان نيويورك، الذي يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، وذلك قبيل اجتماع قادة العالم.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بأغلبية ساحقة على إعلان نيويورك، الذي يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، وذلك قبيل اجتماع قادة العالم.
ووفق “رويترز” يتكون الإعلان من سبع صفحات، هي ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي استضافته المملكة العربية السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود، حيث حصل القرار على 142 صوتًا مؤيدًا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وندد الإعلان بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة واستهداف البنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، كما دعم نشر بعثة الاستقرار الدولية المؤقتة في غزة بتفويض من مجلس الأمن الدولي، مع تأكيده ضرورة إنهاء الحرب على غزة فورًا.