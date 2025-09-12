الرياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء الاتفاق والأهلي

20 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      12 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

حسم التعادل السلبي لقاء الاتفاق وضيفه الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث سعى الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله؛ لاستغلال قوته الهجومية المكون من رياض محرز، جالينو، وإيفان توني، لكن صلابة دفاع الاتفاق وتألق حارسه ماريك روداك حالا دون تسجيل أي أهداف؛ رغم سيطرة الأهلي على معظم فترات المباراة. هذا التعادل رفع رصيد الأهلي والاتفاق إلى 4 نقاط.

