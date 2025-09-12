الاتحاد يعبر الفتح برباعية ويتصدر “روشن”

محمود العوضي (جدة)
تصوير- زياد القحطاني
حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على مضيفه الفتح برباعية مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الإنماء لحساب الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.
في الشوط الثاني، حاول الفتح العودة ونجح في تقليص الفارق عبر سفيان بن دبكة من ركلة جزاء في الدقيقة 69. إلا أن الاتحاد نجح في حسم اللقاء لصالحه بهدف رابع عبر مهند الشنقيطي في الوقت بدل الضائع (90+1)،
شهد اللقاء أحداثًا مثيرة بطرد لاعب الفتح مراد باتنا بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين، ثم طرد حارس الاتحاد بريدراج رايكوفيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة.
هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن محققًا العلامة الكاملة بعد جولتين، فيما ظل الفتح بلا نقاط.
