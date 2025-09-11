وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة هولندا السيد دافيد فان فييل.
وفي مستهل الاتصال، هنأ سموه، فييل بمناسبة توليه المنصب، راجيًا له التوفيق في مهامه.
كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
