وزير التعليم يناقش مع نظيره السنغافوري ومسؤولي الجامعات إنشاء شراكات أكاديمية

البلاد (سنغافورة)

‏‎التقى وزير التعليم يوسف البنيان خلال زيارته الرسمية لجمهورية سنغافورة، وزير التعليم السنغافوري ديسموند لي سينغ.

‏‎وناقش اللقاء فرص إنشاء شراكات أكاديمية بين الجامعات السعودية والسنغافورية، وتطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، وإطلاق مراكز بحثية مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والأمن السيبراني، وتشجيع الباحثين من الجانبين على التقديم المشترك للمنح الدراسية.

وتطرق اللقاء إلى الاستفادة من خبرة سنغافورة الرائدة في إعداد وتطوير المعلمين عبر برامج التدريب المستمر، والزيارات المتبادلة، إضافة إلى تطوير المهارات الطلابية، وبرامج التبادل الطلابي، وتوظيف تقنيات التعليم الحديثة في الفصول الدراسية.

‏‎وبحث اللقاء فرص التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونظرائها في سنغافورة؛ لنقل التجارب الناجحة في ربط التعليم التقني بسوق العمل، وتطوير برامج تدريبية مهنية مشتركة تخدم قطاعات إستراتيجية مثل: اللوجستيات، والروبوتات، وتقنيات التصنيع المتقدمة، وكذلك تبادل الخبرات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم.

كما التقى معاليه مسؤولي الجامعات في سنغافورة، وركز اللقاء على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، والاستفادة من الجامعات السنغافورية في مجالات التدريب والتطوير.

واستعرض وزير التعليم مع مسؤولي الجامعات السنغافورية الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم العام والجامعي الأهلي بالمملكة عبر منصة “استثمر في السعودية”، وتشجيع الجامعات والمؤسسات التعليمية السنغافورية على الاستثمار في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب المعلمين، بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، كما اطّلع معاليه على النظام البيئي للتعليم السنغافوري.