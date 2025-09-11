وزارة الإعلام تفوز بثلاث جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025

وفاز فيلم “الوجهة” ضمن إنتاجات مبادرة “كنوز السعودية” بوزارة الإعلام، في مسار “أفضل محتوى اتصالي وإعلامي”، حيث يستعرض الفيلم التطورات التي شهدتها المملكة في الأعوام الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والرياضية والثقافية والإعلامية والفنية، والخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحولها إلى وجهة للعالم.