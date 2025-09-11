هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي

بدر النهدي (جدة)

أعلن النادي الأهلي عن تعيين كابتن الأهلي والمنتخب السابق أسامة هوساوي مساعدًا للمدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم. أسامه سبق له أن شغل منصب مساعد المدير الفني مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

هوساوي الذي مثل النادي الاهلي ونادي الهلال ونادي الوحدة، حقق خلال مسيرته في الملاعب السعودية 13 بطولة، قاد من خلالها المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم 2018، وفي العديد من الاستحقاقات، وخاض خلالها 135 مباراة دولية. ومنذ مغادرته الملاعب، تحصل اللاعب الدولي على العديد من الشهادات والمؤهلات التدريبية؛ منها دبلوم إدارة رياضية من جامعة ريال مدريد ورخصة UEFA A من الاتحاد الفرنسي وشهادة الماجستير من FBA.

وقال الكابتن أسامه هوساوي عبر حسابه في منصة X: أبدأ مرحلة جديدة في مسيرتي الرياضية مع النادي الأهلي، رحلة أعتز بها وأتطلع أن تكون مليئة بالعمل والشغف والنجاح لخدمة الكيان وجماهيره. أسأل الله التوفيق والنجاح.