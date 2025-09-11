الرياضة

هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      11 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

بدر النهدي (جدة)

أعلن النادي الأهلي عن تعيين كابتن الأهلي والمنتخب السابق أسامة هوساوي مساعدًا للمدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم. أسامه سبق له أن شغل منصب مساعد المدير الفني مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

هوساوي الذي مثل النادي الاهلي ونادي الهلال ونادي الوحدة، حقق خلال مسيرته في الملاعب السعودية 13 بطولة، قاد من خلالها المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم 2018، وفي العديد من الاستحقاقات، وخاض خلالها 135 مباراة دولية. ومنذ مغادرته الملاعب، تحصل اللاعب الدولي على العديد من الشهادات والمؤهلات التدريبية؛ منها دبلوم إدارة رياضية من جامعة ريال مدريد ورخصة UEFA A من الاتحاد الفرنسي وشهادة الماجستير من FBA.

وقال الكابتن أسامه هوساوي عبر حسابه في منصة X: أبدأ مرحلة جديدة في مسيرتي الرياضية مع النادي الأهلي، رحلة أعتز بها وأتطلع أن تكون مليئة بالعمل والشغف والنجاح لخدمة الكيان وجماهيره. أسأل الله التوفيق والنجاح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *