منتدى “استكشاف الفرص في قطاع الترفيه بالمملكة” يستقطب الشركات الدولية في لوس أنجلوس

عقد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ووزارة الاستثمار، منتدى بعنوان “استكشاف الفرص في قطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية”، بفندق والدورف أستوريا بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
شارك في المنتدى مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى إلى جانب ممثلين عن مشروعات كبرى وقادة من قطاع الترفيه الأمريكي، إذ جرى استعراض فرص الشراكة والاستثمار في أحد أسرع القطاعات نموًّا في المملكة.
وتضمّن البرنامج كلمات رئيسة، وحلقات نقاش، وجلسات ثنائية أُتيحت من خلالها للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع صانعي القرار في مجال الترفيه.
وحظي المنتدى بمشاركة بارزة من جهات سعودية عدة، من بينها الهيئة العامة للترفيه ووزارة الاستثمار ومشروع “المربع الجديد”، إذ عرضت هذه الجهات ملامح منظومة الترفيه السعودية التي تشهد نموًّا متسارعًا يشمل الوجهات الثقافية، والمتنزهات الترفيهية، والمهرجانات الكبرى، والمشروعات الحضرية واسعة النطاق.
ومن بين المتحدثين الرئيسين في المنتدى نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال في الهيئة العامة للترفيه المهندس مهند العباد، ومدير قطاع الترفيه في وزارة الاستثمار ماجد العيد، إلى جانب عدد من ممثلي مجلس الأعمال السعودي الأمريكي وشركات دولية ناشئة في القطاع.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاب عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في تنظيم المنتدى، مؤكدًا أن الحدث يأتي ضمن مبادرة “جودة الحياة” التي يتبناها المجلس لربط الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية والتحول الثقافي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.
ويشهد قطاع الترفيه في المملكة نموًّا متسارعًا بمعدلات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، إذ استقطب 76.9 مليون زائر للفعاليات الترفيهية بالمملكة في عام 2024.
كما تمضي المملكة قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل القدية والدرعية وحديقة الملك سلمان، التي ستحتضن مرافق ترفيهية وثقافية بمعايير عالمية.
وتسهم المهرجانات الكبرى مثل “موسم الرياض” و”ميدل بيست ساوندستورم” و”موسم جدة” في استقطاب جمهور عالمي ونجوم دوليين، فيما تشارك شركات أمريكية رائدة من بينها “وارنر برذرز ديسكفري” و”سيكس فلاغز” في مشاريع مشتركة مع شركاء سعوديين؛ مما يعكس الإمكانات الواعدة للتعاون الثنائي في تحقيق رؤية المملكة الطموحة لقطاع الترفيه.