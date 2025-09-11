مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يدينان العدوان الإسرائيلي على قطر

واس (سوتشي)
أدان الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية بمدينة سوتشي الروسية اليوم، في بيان مشترك بأشد العبارات الهجمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد دولة قطر، في 9 سبتمبر 2025م، التي استهدفت منشآت سكنية تضم عدة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة الدوحة بدولة قطر، وذلك أثناء المفاوضات، التي أسفرت عن استشهاد عدد من قوات الأمن الداخلي (لخويا) وعدة أعضاء من الحركة، مع تعريض حياة المدنيين في دولة قطر إلى الخطر، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكّد الاجتماع أن هذه الهجمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على سيادة دولة قطر، وتقويضًا متعمدًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن مثل هذه الأفعال تتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا، يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع إسرائيل وإنهاء انتهاكاتها المتكررة لمبادئ السلام والأمن الدوليين.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تولي مسؤولياتهم في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيفاقم التوترات في المنطقة، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار، وأن غياب موقف دولي جاد وحاسم سيكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي.
