قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن: لن نتهاون مع عبث إسرائيل المستمر باستقرار الإقليم

البلاد (نيويورك)

وجَّهت دولة قطر أمس (الأربعاء)، رسالة إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، سانغجين كيم، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت دولة قطر في الرسالة، إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يُشكِّل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها.

وأكَّدت أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

ونوَّهت إلى ‏أنها تدين بشدة هذا الاعتداء، وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وأدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي غير المبرر وغير القانوني على دولة قطر، بصفته انتهاكًا صارخًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الأفعال العدوانية وغير المشروعة لا تُعرّض سيادة دولة عضو وسلامتها الإقليمية للخطر فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتقويض الحقوق الأساسية للمدنيين الذين يقعون ضحايا لهذه الاعتداءات.

وفي الوقت الذي تجدد فيه الهيئة تضامنها الكامل مع حكومة وشعب دولة قطر، فإنها تشدد على التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع الظروف، كما تدعو الهيئة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والآليات الدولية ذات الصلة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة، وإنفاذ الالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي.