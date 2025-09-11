عمان: ندعم الدوحة لمواجهة العدوان

البلاد (مسقط)

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها البالِغَيْن للهجوم الغاشم الذي شنّته إسرائيل على الأراضي القطرية، وجرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وخرقٍ فاضحٍ لسيادة الدول، وتصعيدٍ خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السلام.

وأكدت سلطنة عُمان أنها تؤيِّد كل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات في مواجهة هذا العدوان المستفز، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وممارسة صلاحياته القانونية في ردع إسرائيل وكبح انتهاكاتها لقواعد الأمن والسلم في المنطقة.