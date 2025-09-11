“ربع مليار” تركض في ختام مهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الطائف)

لامست القيمة السوقية للهجن المشاركة في الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن 2025، مبلغ ربع مليار ريال، حيث تشارك 100 مطية في أشواط فئة “الحيل والزمول” الفئة الخامسة الأخيرة من الفئات المتعمد مشاركتها في المهرجان.

وانطلقت في الثاني من سبتمبر الجاري، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- منافسات النسخة السابعة من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، ويشهد إقامة 249 شوطاً من بينها 5 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ 50 مليون ريال.

وتشارك في الشوط الأول (زمول ـ عام) عدد 32 مطية، القيمة السوقية للمطايا المشاركة أكثر من 40 مليون ريال، متوسط القيمة السوقية للمطية الواحدة أكثر من 1.5 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للمطايا المشاركة في الشوط الثاني (زمول ـ مفتوح) وعددها 16 مطية أكثر من 45 مليون ريال، متوسط القيمة السوقية للمطية الواحدة أكثر من 2.8 مليون.

كما تجاوز القيمة السوقية للمطايا المشاركة في الشوط الثالث (حيل ـ عام) مبلغاً أكبر من 100 مليون، وبلغ عدد المطايا المشاركة 38 مطية، فيما بلغت القيمة السوقية للمطايا المشاركة في الشوط الرابع الأخير أكثر من 60 مليون ريال، متوسط القيمة السوقية للمطية الواحدة في هذا الشوط أكثر من 2.6 مليون ريال.

وتقام غداً الأشواط الختامية الأربعة، حيث تقطع فيه الهجن المشاركة 24 كيلو متر، مجموع الجوائز المالية للأشواط الأربعة 10.9 مليون ريال إضافة للبندق في الشوط الأول والثاني، والسيف في الشوط الثالث والرابع.

وأوضح مدير المسابقات والتسجيل في الاتحاد السعودي للهجن مروان الجهني، أن المطايا المشاركة في اليوم الختامي من المهرجان تعد نُخب المطايا في المملكة ومنطقة الخليج والعالم العربي، مشيرًا إلى أن قيمة بعض المطايا المشاركة تصل لمبلغ 10 ملايين ريال، ولا تقل عن مليوني ريال، وأن المطايا المشاركة أغلبها تملك إنجازات وحققت كؤوسًا في العديد من مهرجانات وبطولات الهجن، وتعد الأميز.