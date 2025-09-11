دوري يلو.. الجبلين يعبر الباطن.. والفيصلي يرفض الخسارة أمام أبها

البلاد (جدة)
قاد البرازيلي لوفانور هنريكي فريق الفيصلي لانتزاع تعادل ثمين بنتيجة 2-2 أمام مضيفه أبها، في افتتاح مشوارهما بدوري يلو للدرجة الأولى مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.
أبها واجه صعوبة منذ البداية بعد طرد مناف أبويابس في الدقيقة السادسة عقب العودة لتقنية الفيديو«VAR»، ورغم النقص العددي تمكن الفريق من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف الهولندي سيلا سو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.مع بداية الشوط الثاني، عزز أبها تقدمه بهدف ثانٍ حمل توقيع لويز مور عند الدقيقة 51، قبل أن يشعل هنريكي المباراة بضربة رأسية في الدقيقة 68 قلص بها الفارق، ثم عاد ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83، ليمنح فريقه نقطة مهمة في بداية المشوار.
وتمكن الفرنسي إبراهيما توريه أعاد التقدم للجبلين في الدقيقة 41، ليخرج فريقه منتصرًا وحاصدًا أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.
هذا الانتصار يمنح الجبلين بداية مثالية تعزز طموحاته في المنافسة على مراكز متقدمة، بينما يواجه الباطن ضغوطًا مبكرة لتصحيح المسار بعد خسارة الافتتاح.
وفي عنيزة، تعادل العربي مع ضيفه الأنوار بهدف لكل فريق.
