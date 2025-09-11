تيسير الجاسم يلحق بهوساوي في الأهلي

عادل رشيد (جدة)

اعلنت شركة النادي الاهلي عن تعيين اللاعب الدولي السابق هوساوي مساعدًا للمدير الرياضي. تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات التصحيح وعمل منظومة فنيّة تساهم في الارتقاء بالعمل الفنّي داخل النادي.

يذكر ان اسامة هوساوي قد مثّل النادي الاهلي وحقق عددا من البطولات، وسبق وأن تقلّد منصب نائب المدير الفني في الاتحاد السعودي والمدير الرياضي لنادي الشباب، وحصل على العديد من الشهادات والمؤهلات التدريبيه ابرزها دبلوم ادارة رياضيه من جامعه ريال مدريد ايضاً رخصة UEFA Aمن الاتحاد الفرنسي.

وعلمت مصادرنا ان اللاعب الدولي وقائد النادي الاهلي تيسير الجاسم هو الاسم الآخر المنضم كعضو في اللجنة الفنّية، والاعلان سيكون خلال الايام المقبله.

تأتي هذه الخطوة وفق سياسية شركة النادي الاهلي في عمل منظومة متكاملة تضم كوكبة ممن مثّلوا الاهلي.

ويعد تيسير الجاسم احد ابرز من مثّل النادي الاهلي والمنتخب السعودي، وهو احد اساطير الأهلي؛ حيث مثّل النادي منذ عام 2003 الى 2018، حقق من خلالها 17 بطوله مابين محليه وخارجية. وساهم في التأهل مع المنتخب لكأس العالم كما خاض فترة احتراف خارجي كلاعب.