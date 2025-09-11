الإقتصاد

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق «منصة التوازن العقاري» لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      11 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
 البلاد (الرياض)
أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، منصّة “التوازن العقاري” المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، وذلك من خلال المنصة https://tawazoun.rcrc.gov.sa/، حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10,000) إلى (40,000) قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1,500) ريال للمتر المربع.
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة “التوازن العقاري” بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.
وأكدت الهيئة أنَّ أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة “التوازن العقاري” https://tawazoun.rcrc.gov.sa/، هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي.
وأشارت إلى أن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة، حيث خصّصت الهيئة مركزًا للاتصال برقم 19998 لتقديم الدعم المباشر، والإجابة عن أي استفسارات.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة المعروض العقاري وتوفير حلول عملية تسهم في سد الفجوة السكنية، من خلال إتاحة ما يصل إلى (40,000) قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بأسعار مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، بحيث لا يتجاوز سعر المتر المربع (5,001) ريال.

وتركّز المنصة الإلكترونية على تمكين المواطنين من التقديم المباشر دون الحاجة إلى وسطاء، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص، عبر ضوابط ومعايير واضحة تعتمد على الحلول الرقمية في جميع مراحلها. كما توفر قنوات تواصل رسمية ومركز اتصال (19998) للإجابة الفورية عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.

ويُفتح باب التقديم بدءاً من يوم الخميس 11 سبتمبر وحتى الخميس 23 أكتوبر 2025م، مع التأكيد أن الأسبقية في التقديم لا تعني أولوية القبول، حيث يشترط لاستيفاء الطلب أن يكون المتقدم متزوجاً أو تجاوز عمره 25 عاماً، وألا يملك عقاراً مسبقاً، إضافة إلى شرط الإقامة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتشمل الأراضي مواقع متنوعة داخل العاصمة بما يعزز التكامل العمراني ويخدم التنمية المتوازنة. وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي ليست منحاً مجانية، وإنما فرصة شراء منظمة وفق إطار يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

وعمل المنصة على تعزيز الموثوقية وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال نشر بيانات رسمية وأرقام دقيقة، مع إظهار قصص نجاح حقيقية لرفع الثقة المجتمعية. كما تهدف إلى تحسين وعي المواطنين بآلية عمل المنصة، وتيسير استخدام الخدمات الرقمية بشكل آمن وسهل، بما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات سكنية مدروسة ومبنية على المعرفة.

Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *