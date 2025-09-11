الكويت: تصعيد خطير يهدد المنطقة

البلاد (الكويت)

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي شنته إسرائيل على دولة قطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن هذا العدوان يعد تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وقف دائرة العنف وحماية المدنيين، مجددًا وقوف بلاده التام وتضامنها الكامل مع دولة قطر بمواجهة هذا الاعتداء، ودعمها لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.