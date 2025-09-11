الشرع يترأس وفد بلاده.. سوريا تؤكد مشاركتها في القمة الروسية – العربية

البلاد (موسكو)

أعلنت السفارة السورية في موسكو، أمس (الأربعاء)، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيترأس وفد بلاده المشارك في القمة الروسية – العربية الأولى، المقرر عقدها في العاصمة الروسية في 15 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من دول المنطقة.

وجاء في بيان السفارة أن الإعلان عن المشاركة جاء خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد في دمشق بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث تم التأكيد على أن سوريا ستشارك بوفد رفيع المستوى يقوده الرئيس الشرع.

وتُعقد القمة الروسية – العربية للمرة الأولى في موسكو، وسط توقعات بحضور ممثلين عن معظم الدول العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى دول شرق إفريقيا المنضوية في جامعة الدول العربية. وتهدف القمة إلى مناقشة ملفات استراتيجية على رأسها الطاقة، الأمن، التعاون الاقتصادي والعسكري، وتعزيز التنسيق السياسي بين روسيا والعالم العربي.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن موسكو وجهت دعوة رسمية إلى القيادة السورية الجديدة لحضور القمة، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن “معظم الدول العربية أبدت اهتماماً بالمشاركة في هذا الحدث السياسي البارز”، في إشارة إلى مستوى الترقب الإقليمي والدولي للقمة.

وتزامن الإعلان مع مباحثات روسية – قطرية تناولت إمكانية تقديم مساعدات ودعم لقطاع الطاقة في سوريا، وهو ما اعتبرته مصادر دبلوماسية جزءاً من الجهود الرامية إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين دمشق وموسكو بدعم عربي.

وبحسب مراقبين، فإن القمة المرتقبة قد تشكّل اختباراً مبكراً لشكل العلاقة المستقبلية بين روسيا والدول العربية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، كما تمثل فرصة لدمشق لإعادة تثبيت حضورها السياسي على الساحة العربية والدولية بعد التطورات الأخيرة في البلاد.