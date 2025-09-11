البديوي: الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات بين الجانبين

واس (سوتشي)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها مهددات الأمن الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية اليوم، برئاسة مشتركة بين معالي وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ومعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، بحضور أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وقال معاليه: “إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف يشوبها العديد من الأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، بما فيها التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق تؤكّد دول مجلس التعاون بأن السبيل الأمثل لحلّ كافة النزاعات والخلافات، هو من خلال المفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتغليب لغة الحوار واحترام سيادة القانون، بما ينسجم مع التشريعات الدولية التي تكفل المحافظة على الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار”.
وعبر عن أمله في مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية والزراعية والصحية ومجالات الطاقة، وذلك في إطار خطة العمل المشترك بين الجانبين (2023-2028م)، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون على أتم الاستعداد للتباحث مع الجانب الروسي حول أوجه التعاون الممكنة كافة، لاسيما وأن الأمانة العامة ستقوم بتقديم مقترحات التعاون في مجال السياحة ومجال الأمن السيبراني خلال الفترة القادمة.
