ألغواسيل: الشباب في الجولة الثانية لا علاقة له بالفريق الذي خاض المباراة الأولى

هاني البشر (الرياض)
أكد إيمانول ألغواسيل مدرب فريق الشباب في المؤتمر الصحافي جاهزية فريقة والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لمواجهة فريقة أمام الحزم.
وقال:”نحن جاهزون لهذه المباراة، بعد أن خسرنا في الجولة الأولى، لدينا الآن لاعب,ن جدد انضموا لنا، ومستعدون للمباراة، وأنا راضٍ عن التعاقدات الأخيرة التي تمت، وأشكر الإدارة على العمل الذي قامت به، ومازال أمام اللاعبين بعض الوقت لينسجموا ونحتاج لشهر حتى يكون الفريق بأعلى جاهزية “.
وأضاف ” لا أحبذ أن أكشف عن التشكيلة الأفضل التي سألعب بها المباراة، وبعض اللاعبين جاهزون وآخرون حتى الآن لم تكتمل جاهزيتهم؛ لأنهم لم يشاركوا مع فرقهم السابقة، لكن عبدالرزاق حمدالله لاعب مهم للفريق، وهو جاهز للعب المباراة، بعد أن غاب عن بعض التدريبات الماضية بإذن من الإدارة ، ولدينا جوش براونهيل هو لاعب ممتاز قادر على التسجيل، ويمتلك قدرات دفاعية، وهم مفيد لنا في الفريق ، وفريقنا الحالي جديد، لا علاقة له بالفريق الذي لعب المباراة الأولى قبل 15 يوماً، وقوة الفريق ستكتمل وتظهر بعد شهر من الآن ” .