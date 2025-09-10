12.6 مليون ريال.. جوائز ختام أشواط مهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الطائف)

تقام غداً الخميس أولى أشواط منافسات فئة “الحيل والزمول”، آخر فئات الهجن المعتمد مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن 2025 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي، ويختتم بعد غدٍ الجمعة بجوائز مالية تبلغ 12.616 مليون ريال.

وانطلقت في الثاني من سبتمبر الجاري، منافسات النسخة السابعة من المهرجان التي تتجاوز مجموع جوائزه المالية 50 مليون ريال، حيث أقيمت على مدى الأيام التسعة 225 شوطاً، 92 شوطاً لفئة الحقايق، 64 شوطاً لفئة اللقايا، 40 شوطاً لفئة الجذاع، و24 شوطاً لفئة الثنايا إضافة إلى 5 أشواط ضمن سباق الهجانة (3 أشواط للرجال، وشوطان للسيدات).

وتشهد منافسات “الحيل والزمول” إقامة 20 شوطاً غداً الخميس، تقطع من خلالها المطايا المشاركة مسافة 120 كيلو متر، (مسافة كل شوط 6 كيلو مترات)، ومجموع جوائزها المالية 1.716 مليون ريال.

وتختتم منافسات “الحيل والزمول” بعد غدٍ الجمعة وذلك بإقامة الأشواط الختامية الأربعة على كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن، تقطع فيه الهجن المشاركة في الختام 24 كيلو متر، مجموع جوائز الأشواط الأربعة 10.9 مليون ريال.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسية لملاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.