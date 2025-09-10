الرئيسية
نيوم تنجز 80% من أكبر منشأة هيدروجين أخضر في العالم
صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      10 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (نيوم)

أعلنت شركة “نيوم للهيدروجين الأخضر”، المضي قدماً في تشييد أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرة إلى اكتمال 80% من إنشاءات المنشأة.

وقالت الشركة في حسابها على منصة “إكس”: إنه انطلاقاً من كونها شركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، سترسي من خلال هذا الإنجاز نموذجاً رائداً للإنتاج واسع النطاق ومنخفض التكلفة.

وبيّنت أنه بحلول عام 2027، ستصل طاقتها الإنتاجية إلى 600 طن يومياً، لنساهم في خفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات الأكثر تحدّياً، إلى جانب دفع عجلة التحوّل العالمي نحو الطاقة المستدامة.

وتابعت: “الإنجازُ يُجسّد ثمرة تعاون مشترك عبر شراكتنا الاستراتيجية مع أكوا باور وإير برودكتس ونيوم،.. نجحنا في إتمام 80% من أعمال الإنشاءات، شاملةً منشأة الهيدروجين، ومزارع الرياح والطاقة الشمسية، إضافةً إلى شبكة نقل الطاقة”.

وأشارت “نيوم للهيدروجين الأخضر” إلى أنها لا تشيد منشأةً فحسب، بل تصنع منصةً للريادة، فإلى جانب تصميم نموذجٍ قابِل للتوسع عالمياً، تستثمر في تطوير الكفاءات وتدريب الكوادر الشابة، “لنُسطِّر معاً فصلاً جديداً في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر.. هنا، يلتقي الخبراء الدوليون مع المواهب السعودية لقيادة مستقبلٍ أخضر، وتحويل الرؤية إلى واقعٍ ملموس”.

