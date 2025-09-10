نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، اللواء عيد بن سالم القحطاني وأعضاء الفريق، وتسلّم سموه التقرير النهائي لتقييم أداء الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بحج 1446هـ بمشاركة عدة جهات.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، اللواء عيد بن سالم القحطاني وأعضاء الفريق، وتسلّم سموه التقرير النهائي لتقييم أداء الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بحج 1446هـ بمشاركة عدة جهات.
وثمّن سموه جهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات بفضل الله تعالى ثم بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله – إضافة إلى التعاون الذي يعكس روح التكامل والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال الفريق التي ارتكزت على عدد من المحاور، شملت الاطلاع على خطط الطوارئ التفصيلية المعدة من الجهات المعنية، وتنفيذ زيارات ميدانية لعدة جهات ومواقع عملها الميداني بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب حضور التجارب والتمارين الفرضية التي أُجريت، والتمركز في أيام الذروة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقييم تلك الأعمال والإجراءات.
وتوصّل فريق التقييم في نهاية أعماله إلى عدد من النتائج التي أكدت في مجملها على التكامل والجهود الكبيرة التي بُذلت لتنفيذ الأعمال بين كافة الجهات، ما أسهم في إنجاح موسم الحج وفق ما أظهرته النتائج.