كأس العالم للأندية FIFA 2025™ تُحقِّق نجاحاً عالمياً بعد متابعتها من قبل 2.7 مليار مشجّع

بدر النهدي (جدة)

أظهرت البيانات الأولية أنّ بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ أسرت المشجعين حول العالم. فقد أشارت الأرقام إلى أنّ حوالي 2.7 مليار متفرّج تابعوا بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ على مختلف وسائل الإعلام، وذلك بحسب تقرير تحليلي نشرته شركة Nielsen Sports.

وقد تناولت هذه الأرقام البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز، والتي شهدت تتويج نادي تشيلسي بالعرش العالمي عقب فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 مقابل لا شيء في المباراة النهائية. وقد حضر نحو 2.5 مليون مشجّع المباريات من مدرّجات الملاعب التي توزّعت على 11 مدينة مستضيفة، كما تابع المليارات البطولة عبر قنوات DAZN، شريك البثّ الحصري للبطولة، وأصحاب الرخص الفرعية، وغيرها من وسائل الإعلام وفعاليات متابعة المباريات على شاشات عملاقة حول العالم.

كذلك بلغت نسبة شهرة البطولة مستويات غير مسبوقة، بحيث كان 80% من مشجعي كرة القدم حول العالم على دراية بإقامة البطولة. كذلك تصدّرت عبارة “FIFA Club World Cup” [كأس العالم للأندية FIFA] قائمة العبارات الرياضية التي جرى البحث عنها على محرّك غوغل. هذا وكسبت حسابات البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي 9 ملايين متابع جديد، كما حصدت البطولة على منصات DAZN للتواصل الاجتماعي 10 مليارات انطباع.

وقد نقلت DAZN كامل المباريات الـ 63 مباشرة ومجاناً وحققت رقماً قياسياً من حيث نسبة الوصول والتفاعل أثناء البطولة. كما قدّمت منصة الترفيه الرياضي الرائدة عالمياً تجربة مشاهدة غير مسبوقة، تخطّت النقل المباشر للمباريات، حيث قدّمت التغطية الرقمية خصائص مميزة وعند الطلب، بالإضافة إلى منطقة المشجعين التفاعلية والفريدة من نوعها على DAZN ومحتوى جانبياً حسب الطلب. ونتيجة لذلك، تفاعل 80% من مشاهدي DAZN مع المحتوى غير المباشر أثناء البطولة، ملقين الضوء على الرغبة المتنامية في الحصول على سرد لأحداث كرة القدم بطريقة غامرة ومتعددة الوسائط، ومؤكدين على مكانة DAZN كوجهة أساسية لمحتوى كرة القدم.

وفي هذا الإطار، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العالم لـ FIFA: “تؤكد هذه الأرقام الأولية على أنّ كأس العالم للأندية FIFA حققت نجاحات عالمية وكانت علامة فارقة بالفعل، إذ تخطّت البطولة جميع التوقعات بدءاً من الأجواء المذهلة في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية ووصولاً إلى التفاعل مع 2.7 مليار شخص حول العالم. لقد وعد FIFA بنقل هذه البطولة إلى العالمية، ولا شكّ أن العالم قد ولع بها حقاً. لذلك، نودّ أنّ نتقدّم بجزيل الشكر إلى شريك البثّ العالمي DAZN على الدعم والمساهمة في تحقيق هذا النجاح”.

وأضاف شاي سيغيف، المدير التنفيذي لمجموعة DAZN: “أظهرت الأرقام تعطشاً عالمياً لمحتوى كرة القدم المتاح والعالي الجودة، وقد حدّدت شراكتنا مع FIFA بمناسبة كأس العالم للأندية FIFA 2025 معايير عالمية جديدة للاستمتاع بكرة القدم، حيث أظهرت البطولة قوة الرياضة عندما يتمّ تقديمها من وجهة نظر رقمية ومتمحورة حول المشجعين. ويشرّفنا أنّ نرتقي، مع FIFA، بمعايير الانتشار والتفاعل على الصعيد العالمي، وأن نوحّد جماهير كرة القدم حول العالم من خلال واحدة من البطولات الأكثر إثارة في كرة القدم”.

وبصفتها شريك البث الحصري، منحت DAZN تراخيص فرعية لحقوق البث لمجموعة كبيرة تضمّ أكثر من 100 شريك حول العالم، حيث أظهرت الأرقام المأخوذة من عدد كبير من الأسواق الفردية نتائج مذهلة؛ ففي البرازيل، حيث تأهلت الفرق الأربعة من مرحلة المجموعات وأسرت قلوب المشجعين على أرضية الملعب وخارجها، أشارت التقارير إلى أنّ أكثر من 131 مليون شخص في البلد شاهدوا البطولة على شاشات التلفزة، أي ما يعادل 62% من سكان هذه الدولة، بينما سجّلت شبكة TV Globoالبرازيلية خلال البطولة أعلى ثلاث نسب مشاهدة في عام 2025. وبالتفصيل، تابع أكثر من 37.3 مليون مشجّع مباراة فريق فلامينغو ضدّ بايرن ميونيخ، بينما حققت مباراتا نادي بالميراس ضد كل من إنتر ميامي وبوتافوغو ثاني وثالث أعلى نسب مشاهدة في السنة، على التوالي.

أمّا في إسبانيا، فقد حظيت البطولة بمشاهدة 49% من السكان (حوالي 24 مليون شخص)، بينما وصلت النسبة في إيطاليا إلى 48% (حوالي 28 مليون شخص). وفي البرتغال، أشارت التقارير إلى أنّ أكثر من 60% من السكان تابعوا البطولة على قنوات DAZN أو من خلال TVI، حامل الترخيص الفرعي. وقد حقّقت المباراة الأكثر شعبية (بين تشيلسي وباريس سان جيرمان) والمباراة التي جمعت إنتر ميامي بنادي بورتو أعلى نسبتي مشاهدة تباعاً خلال عام 2025.

كما شهدت المملكة العربية السعودية إقبالاً هائلاً على شاشات التلفاز ومختلف أجهزة البث الأخرى لمتابعة أحداث البطولة أولاً بأول، علماً أن المباراة المتكافئة بين مانشستر سيتي والهلال حقّقت نسبة مشاهدة كبيرة في المملكة، مع وصول نسبة مشاهدي التلفاز 77.9% أثناء بثّ المواجهة.

وفي الأرجنتين، حققت المباراة التي جمعت بين بوكا جونيورز وبنفيكا أكثر من 9.1 ملايين مشاهدة، أي بنسبة 84.2% من حصة الجمهور، وهو أعلى معدل مسجَّل في البلاد منذ نهائي نسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، بينما سجل غريمه التقليدي ريفر بليت 87% من إجمالي حصة جمهور المحتوى التلفزي أثناء لقائه ضد مونتيري المكسيكي.