قوات الدعم السريع تستهدف مواقع بالمسيرات في الخرطوم

البلاد (الخرطوم)

شنّت قوات الدعم السريع، أمس (الثلاثاء)، سلسلة هجمات بمسيرات على عدة مواقع في العاصمة الخرطوم، شملت مناطق أم درمان والخرطوم بحري وجنوب الخرطوم، ما أدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في أجزاء واسعة من أم درمان بعد استهداف محطة كهرباء المرخيات شمال المدينة. ولم تتوافر بعد معلومات دقيقة حول حجم الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن الهجمات.

كما سُمع دوي انفجارات في محيط مجمع اليرموك التابع للجيش السوداني في جنوب الخرطوم، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور.

ويعاني ملايين السودانيين من أزمة إنسانية حادة، مع انتشار الجوع ونقص الخدمات الأساسية في معظم أنحاء البلاد، ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان الذين أجبرتهم الحرب على النزوح من منازلهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه البلاد تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً حاداً، مع استمرار تداعيات الحرب على البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة، ما يفاقم الوضع الإنساني في العاصمة ومناطق النزاع المختلفة.