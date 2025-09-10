الأولى

سمو وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

18 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      10 سبتمبر 2025

واس (الرياض)
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وأكد سمو وزير الدفاع خلال الاتصال وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

