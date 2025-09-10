السياسة

سمو وزير الخارجية ونظيره الإستوني يوقعان اتفاقية للتعاون بين البلدين

18 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      10 سبتمبر 2025
البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية إستونيا السيد ماركوس تساهكنا.
وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية إستونيا، ومناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وأهمية مواصلة التنسيق المستمر وتعزيز العلاقات بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.
عقب اللقاء، وقع سمو وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية إستونيا، اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، وذلك رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتطوير التعاون ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الخضراء والصناعات البترولية والبتروكيميائية والزراعية والصحية وغيرها.
حضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين غير المقيمة لدى جمهورية إستونيا نسرين بنت حمد الشبل.
