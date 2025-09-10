ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية

البلاد (الرياض)
اختتمت على مسرح “SEF أرينا” في بوليفارد الرياض سيتي منافسات البطولات الكبرى من الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين المحليين والدوليين في لعبتي (Street Fighter 6) و(Tekken 8).
وشهدت منافسات (Street Fighter 6) فوز اللاعب Latif من فريق (Twisted Minds) بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على اللاعب Kusanagi من فريق (Team Falcons) بنتيجة 3-1، فيما حل Turkiabc من فريق (The Vicious Esports) ثالثًا، ونال Latif جائزة المركز الأول البالغة 10 آلاف ريال.
وفي بطولة (Tekken 8) الكبرى، توج اللاعب ATIF من فريق (Team Falcons) باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية على زميله Aqeel9 بنتيجة 3-2، ليواصل تألقه بعد تتويجه في وقت سابق بلقب بطولة (Riyadh Clash 2) المؤهلة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وأكد مدير قسم منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عبدالله النصر أن الموسم الثالث من الدوري رسخ مكانة المملكة كوجهة محورية في الرياضات الإلكترونية العالمية، مسلطًا الضوء على المواهب السعودية الواعدة، مبيناً أن الاستعدادات للموسم الرابع ستسعى لتقديم منافسات أكثر إثارة وتنافسية على المستوى الدولي.
يذكر أن الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية يأتي كمنصة بارزة لتطوير مجتمع الألعاب القتالية، واستقطاب أبرز اللاعبين من مختلف دول العالم، إلى جانب كونه بوابة للتأهل إلى البطولات الدولية الكبرى.