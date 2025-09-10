المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم

واس (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر الشقيقة في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي؛ جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي تعرضت له، وتجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع الأشقاء في دولة قطر، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
