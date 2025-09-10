المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة

البلاد (الرياض)

أشاد الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، بما يحظى به المجلس من دعم وعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- مشيرًا إلى تشرّف مجلس الشورى بالاستماع إلى الخطاب الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة للمجلس.

وأكد المطيري أنّ مضامين الخطاب الملكي السنوي، يعكس إيمان خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- بأهمية التكامل بين سلطات الدولة كافة، وبالدور المحوري لمجلس الشورى في تطوير الأنظمة، وممارسة مهامه الرقابية من خلال دراسة أداء الجهات والمؤسسات الحكومية. وأوضح أنّ مجلس الشورى حقق خلال سنته الأولى من الدورة التاسعة عددًا من الإنجازات، تمثلت في إصدار حزمة من القرارات المهمة التي خضعت لدراسة دقيقة ونقاشات مستفيضة عبر لجانه المتخصصة، قبل اعتمادها، وذلك بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وطموحات المواطنين، ويراعي مستهدفات رؤية المملكة 2030.