الجواد “فاله زين” أبرز المرشحين لكأس نادي سباقات الخيل للسرعة بالطائف

محمد الجليحي (الطائف)
يُنظِّم نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد للفروسية بالطائف يومي الجمعة والسبت 12 و13 سبتمبر منافسات الأسبوع الثامن من موسم سباقات الطائف، عبر الحفلين الخامس عشر والسادس عشر، بمجموع عشرة أشواط في كل حفل.
ويشهد حفل الجمعة إقامة كأس نادي سباقات الخيل للسرعة المخصص للخيل المحلية عمر ثلاث سنوات، على مسافة 1200 مترٍ، بجائزة قدرها 150 ألف ريال، حيث يبرز الجواد “فاله زين” إلى جانب الجواد “من شان”.
أما سباقات السبت فتتضمن عودة الجوَّاد “رياض سنترال”، ومشاركة الجوَّاد “انكل” في الشوط الخامس لمسافة 1400 مترٍ، فيما يجمع الشوط الثامن لمسافة 2000 متر جياد الثلاث سنوات بمشاركة الجوادين “ستيف” و”ونعمين”.