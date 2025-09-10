الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان

هاني البشر (الطائف)

أهدت المطية “اجتياز” لمالكها ساير محمد العتيبي، الكأس الثالثة للسعودية في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، عقب خطفها لقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – عام)، ضمن منافسات “الثنايا” الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في المهرجان بتوقيت بلغ 9:23.429 دقيقة.

وتوِّجُ صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الأربعاء، المُلاكَ الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة “الثنايا”، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وانطلقت في الثاني من سبتمبر الجاري، منافسات النسخة السابعة من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، حيث يشهد إقامة 249 شوطاً من بينها 5 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ 50 مليون ريال.

وظفرت المطية “خطيرة” لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب الشوط الأول وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح) بتوقيت بلغ 9:10.043 دقيقة، والمطية “عبوره” لهجن الشحانية من قطر بلقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح) بتوقيت بلغ 9:21.500 دقيقة، والمطية “العارض” لمالكها الإماراتي، حمد نهيان العامري بلقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – عام) بتوقيت بلغ 9:20.183 دقيقة.

المطية “خطيرة” المتوجة بلقب الشوط الأول خلال الفترة المسائية نجحت في تسجيل التوقيت الأفضل في منافسات فئة “الثنايا” بتوقيت بلغ 9:10.494 دقيقة.

وخاضت المطايا المشاركة في منافسات فئة “الثنايا” 24 شوطاً، قطعت من خلالها المطايا والبالغ عددها 727 مطية، مسافة 144 كيلو متر، مسافة كل شوط 6 كيلو مترات، فيما بلغت كامل مجموع جوائزها المالية 6.116 مليون ريال.

وعزز المهرجان من وجوده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ ويهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، وحقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.