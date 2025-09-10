الأخضر الشاب يتوج ببطولة كأس الخليج

توج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على نظيره اليمني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

افتتح عبد العزيز الشمري التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة بعد هجمة منسقة ترجمها بنجاح داخل الشباك. ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى عاد اللاعب ذاته ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ، مانحًا المنتخب الوطني أفضلية كبيرة وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

تمكن المنتخب اليمني من تقليص الفارق عند الدقيقة 37 بعد هجمة مرتدة سريعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي، بحثًا عن تأمين الانتصار وإضافة هدف ثالث يبدد آمال المنافس. وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 60، حين تمكن فارس بن سالم من تسجيل الهدف الثالث للأخضر بعد مجهود فردي رائع.

بهذا الفوز، يضيف الأخضر الشاب إنجازًا جديدًا إلى رصيد الكرة السعودية، مؤكدًا أن العمل على دعم الفئات السنية يثمر دائمًا عن نتائج إيجابية على المدى الطويل.